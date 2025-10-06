Liberta - Site logo
Bertani timbra subito: guarda il primo gol in maglia Samurai

L'attaccante di 44 anni ha segnato la rete del 2-0 sul campo del Bobbio2012 Perino

Redazione Online
|59 minuti fa
Cristian Bertani non ha perso il vizio del gol neppure a 44 anni. L'attaccante, che vanta 140 reti tra Serie B e Serie C, ha subito timbrato il cartellino nella vittoria della corazzata Samurai sul campo del Bobbio2012 Perino. Un sinistro dal limite dell'area, dopo aver puntato e saltato il diretto marcatore, per il 2-0. La gara è poi finita 3-0 per la capolista del girone A di Seconda categoria.

