Bertani timbra subito: guarda il primo gol in maglia Samurai

Cristian Bertani non ha perso il vizio del gol neppure a 44 anni. L'attaccante, che vanta 140 reti tra Serie B e Serie C, ha subito timbrato il cartellino nella vittoria della corazzata Samurai sul campo del Bobbio2012 Perino. Un sinistro dal limite dell'area, dopo aver puntato e saltato il diretto marcatore, per il 2-0. La gara è poi finita 3-0 per la capolista del girone A di Seconda categoria.