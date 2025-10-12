Liberta - Site logo
Big match in Eccellenza, il Nibbiano fa visita alla super Vianese

Ma Agazzanese e Pontenurese sognano la mini fuga. In Promozione, chance per CastFontana e Gotico

Redazione Online
|1 ora fa
Sarà il match di Carpineti tra Vianese e Nibbiano&Valtidone il big match della settima giornata del campionato di Eccellenza. Le due grandi favorite per la vittoria finale si sfidano in un match che entrambe le contendenti non possono permettersi di fallire per non rischiare di vedere l'Agazzanese, ma anche la Pontenurese, allungare in vetta. I granata ricevono al Baldini lo Zola Predosa, mentre la squadra di mister Rizzelli viaggia alla volta di Rolo con l'obiettivo di prolungare il magic moment.
In Promozione, dopo il mezzo passo falso del Montecchio nell'anticipo di ieri, le piacentine puntano ad accorciare le distanze con la vetta della graduatoria. Occasione ghiotta per la Castellana Fontana che se la vedrà con il Luzzara al Soressi, mentre il Gotico, sul campo del San Secondo, sogna di rientrare definitivamente nei giochi di vertice.
ECCELLENZA
PROMOZIONE
