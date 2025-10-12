Big match in Eccellenza, il Nibbiano fa visita alla super Vianese
Ma Agazzanese e Pontenurese sognano la mini fuga. In Promozione, chance per CastFontana e Gotico
Redazione Online
|1 ora fa
Sarà il match di Carpineti tra Vianese e Nibbiano&Valtidone il big match della settima giornata del campionato di Eccellenza. Le due grandi favorite per la vittoria finale si sfidano in un match che entrambe le contendenti non possono permettersi di fallire per non rischiare di vedere l'Agazzanese, ma anche la Pontenurese, allungare in vetta. I granata ricevono al Baldini lo Zola Predosa, mentre la squadra di mister Rizzelli viaggia alla volta di Rolo con l'obiettivo di prolungare il magic moment.
In Promozione, dopo il mezzo passo falso del Montecchio nell'anticipo di ieri, le piacentine puntano ad accorciare le distanze con la vetta della graduatoria. Occasione ghiotta per la Castellana Fontana che se la vedrà con il Luzzara al Soressi, mentre il Gotico, sul campo del San Secondo, sogna di rientrare definitivamente nei giochi di vertice.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
Gli articoli più letti della settimana
1.
Donna di 65 anni travolta e uccisa da un'auto a Ponte dell'Olio
2.
Ultimo caffè prima del malore: 82enne trovato morto nella sua auto
3.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
4.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora