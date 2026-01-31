Bobbiese e Gotico, anticipi da vincere. Torna la Terza

Tra i diversi anticipi di giornata spiccano in particolare le sfide che attendono la Bobbiese, a domicilio dell'Arcetana, ed il Gotico Garibaldina, stavolta impegnato sul campo amico al cospetto del Boretto. Tre, invece, gli antipasti della prima di ritorno di Terza categoria.

Riaffiorata oltre la linea di galleggiamento in virtù del bel successo sulla Mutina, la Bobbiese di mister Dario Bongiorni (20) è ora chiamata trovare più continuità nei risultati per alimentare le concrete speranze di salvezza diretta e a questo proposito è necessario tornare dall'insidiosa trasferta di Arceto con almeno un punto in saccoccia. Compito tutt'altro che impossibile per Scabini e compagni, sebbene l'avversaria di mister Borghi (25) stia attraversando un ottimo momento, forte tra gli altri di un bomber parecchio in gamba quale Messori.

In Promozione gioca nuovamente di sabato il team biancorosso di mister Achilli (37), che dopo essersi dovuto accontentare della stretta spartizione della posta in quel di Colorno può e deve tornare al successo nel confronto casalingo col non trascendentale Boretto (25). Missione da non fallire per rimanere nelle scia della vetta.

Medesimo l'obiettivo, al piano inferiore, dello Sporting Fiorenzuola di mister Binchi (29), anch'esso a -4 dalla battistrada e chiamato confermare di aver definitivamente innestato la giusta marcia centrando il terzo successo di fila a spese del pericolante Soragna (15).

Nel girone A di Seconda profuma di playoff la sfida di Bettola tra Pol.Bieffe (24) e Virtus (30). Nel B il Corte Calcio di Cremona (12) va a caccia di punti preziosi in chiave salvezza nella tana del Club Mezzani (18). Ai nastri di ripartenza anche i campionati di Terza categoria; nel girone A antipasto servito a San Rocco, dove la locale squadra di Corvi (18) riceve la visita della Podenzanese (21); nel B interessante derby a Lusurasco tra l'Alseno di Rossi (19) ed il Vernasca di Mastrogiacomo (23).

