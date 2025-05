Bobbiese, Sporting, S. Lorenzo a caccia di gloria. Il programma

Stagione regolare conclusa, ma fase playoff e playout che prevede oggi diverse piacentine in campo. Oltre al Nibbiano&Valtidone in Eccellenza, al piano inferiore la Bobbiese riceve al Candia il San Secondo per la finale playoff di Promozione: ai neroverdi è sufficiente il pari in una gara che prevederà i tempi supplementari in caso di pareggio al 90', ma non i calci di rigore. In Pria Categoria invece, lo Sporting Fiorenzuola deve vincere nella tana del San Secondo per ambire all'accesso ai playoff regionali. Questo il programma completo della partite di oggi:

Eccellenza

Finale playoff: Nibbiano&Valtidone-Vianese (al Bertocchi alle 16,30).

Promozione

Finale playoff: Bobbiese-F.F.Medesano (al Candia-Lucio Bianchi di Bobbio alle 16,30).

Prima Categoria

Finale playoff: San Secondo-Sporting Fiorenzuola (a San Secondo Parmense alle 16,30).

Seconda Categoria (Gir. A)

Finale playoff: San Lazzaro Farnesiana- BobbioPerino (al Siboni alle 16,30).

Playout (ritorno): Podenzano-RiverNiviano (andata 2-0, al San Germano di Podenzano alle 17).

Seconda Categoria (Gir. B)

Finale playoff: ViaroleseSissa-San Lorenzo Monticelli (a Sissa alle 16,30).

Terza Categoria

Semifinali playoff: Gropparello-Omi Academy (a Gropparello, ore 16,30) e Podenzanese-Turris.