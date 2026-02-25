Bomber Grasso non perdona: Vianese ko, il Nibbiano allunga ancora

E’ un Nibbiano&Valtidone autoritario e che vuole a ogni costo vincere il campionato. E’ il verdetto del Bertocchi dove si è disputata la sfida di recupero del campionato di Eccellenza con la Vianese: due settimane fa, il match saltò per impraticabilità del campo di Nibbiano. Si è giocato questa volta sul perfetto sintetico di via Boselli e gli ospiti, altra corazzata del girone, sono passati in vantaggio già a metà del primo tempo: il capocannoniere del torneo Bertetti ha bucato Guerci, ma si tratta sempre di fare i conti con la concretezza e l’applicazione di capitan Daniel Jakimovski: il macedone-piacentino ha siglato l’1-1 al 36’ su assist di MInasola: qui si è chiuso il primo tempo.

Il pari ha retto anche nella ripresa, nonostante i tentativi piacentini di sfondare, la Vianese non ha tremato prima di un finale per coronarie solide: prima la traversa degli ospiti e poi, a ridosso del 90’, il centro, immancabile, di Domenico Grasso. L’assistenza del sempre più prezioso Hasanaj e il tocco vincente del centravanti che spedisce la Vianese a –7, con il Fiorenzuola secondo della classe tornato a –4. Il Nibbiano tenta nuovamente la mini-fuga, ma in vista, il prossimo 8 marzo, c’è la super sfida del Pavesi dove, con tutta probabilità, si potrebbero decidere i destini di un campionato nel pieno della volata conclusiva.

