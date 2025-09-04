Thursday, September 4

Piacenza

Thursday, September 4

Boninfante e Papi: «Gas Sales giovane ma ambiziosa, vogliamo entusiasmare»

Due ex bandiere biancorosse prendono le redini tecniche della squadra. Presentazione alla Nordmeccanica con la voglia di costruire un gioco spettacolare

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|1 ora fa
Boninfante, Boselli (Banca di Piacenza), Cerciello e Papi ©Foto di Claudio Cavalli
Boninfante, Boselli (Banca di Piacenza), Cerciello e Papi ©Foto di Claudio Cavalli
1 MIN DI LETTURA
Non sono due volti nuovi per Piacenza: Dante Boninfante e Samuele Papi hanno già scritto pagine importanti della storia biancorossa da giocatori ai tempi del Copra. Boninfante, ex palleggiatore, ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa; Papi, simbolo della ricezione, ha conquistato una Coppa Italia in sei stagioni. Oggi tornano da allenatori – rispettivamente primo e assistente – per guidare la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.
La loro presentazione si è tenuta presso la sede di Nordmeccanica, storico partner del club. «Grazie alla società che ha creduto in noi – ha detto Boninfante –. Abbiamo una squadra giovane, ma con valori importanti. Obiettivo? Costruire un gioco divertente e riconoscibile. Gli allenamenti sono partiti bene, anche con l’aiuto dei ragazzi del settore giovanile». Sulla scorsa stagione chiusa con una retrocessione a Taranto: «Anche Lorenzetti arrivò a Piacenza dopo una retrocessione. Spero porti fortuna anche a me».
Papi ha sottolineato l’intesa con Boninfante: «All’inizio non volevo allenare, ma con Dante ho cambiato idea. Lavoriamo bene insieme, anche se a volte ci becchiamo…». Sui giovani liberi: «Pace e Loreti sono interessanti, si daranno battaglia per un posto. C’è entusiasmo e voglia di far bene». Con il ritorno in Europa servirà gestione: «Giocare ogni tre giorni sarà una grande palestra. Travica sarà una guida per Porro, in cui crediamo molto», ha concluso Boninfante.
Vincenzo Cerciello (vicepresidente di Nordmeccanica e membro del Cda): «Siamo al settimo anno con la famiglia Curti. Tornare in Europa è un valore anche per noi sponsor. Ci sono tutte le premesse per fare bene: Piacenza lo merita».
