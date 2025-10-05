Borgonevese e Sarmatese a braccetto, solo la Virtus in scia ai Samurai

Borgonovese e Sarmatese continuano la marcia di vertice nel campionato di Prima categoria: i rossoblù hanno battuto 1-0 il Soragna, mentre i biancazzurri si sono aggiudicati per 3-2 il palpitante derby contro la Pianellese.

In Seconda A, solo la Virtus Piacenza resta in scia degli intrattabili Samurai, mentre nel girone B prosegue l'ottimo momento del Cadeo.

In Terza, prima sconfitta per il San Rocco nel girone A, nel B Vigolo sempre a punteggio pieno e importanti vittorie per Gropparello e Omi Academy.

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

TERZA CATEGORIA GIRONE A

TERZA CATEGORIA GIRONE B

