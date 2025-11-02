Liberta - Site logo
Piacenza

Borgonovese alla prova Lugagnanese, Samurai a San Polo LIVE

I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria

Marco Villaggi
|1 ora fa
L'esultanza dello Junior Drago San Giorgio al termine della gara di ieri
Nell'ottava giornata di Prima categoria, serio test per la battistrada Borgonovese che riceve al "Curtoni” la visita della crescente Lugagnanese, mentre la brillante damigella San Lazzaro se la vede al "Siboni” con l'Alsenese. Nel girone A di Seconda l'irrefrenabile marcia dei Samurai passa al vaglio del San Polo, mentre in chiave playoff è interessante la sfida di Rottofreno, dove è di scena il BobbioPerino. Nel B turno esterno per le tre piacentine.
In Terza occhi soprattutto puntati su Santantonio-Bivio Volante, San Filippo Neri-RiverNiviano e Alseno-Gropparello. 
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

