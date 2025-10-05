Borgonovese e Sarmatese a braccetto, solo la Virtus in scia ai Samurai
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza categoria
Redazione Online
|14 ore fa
Borgonovese e Sarmatese continuano la marcia di vertice nel campionato di Prima categoria: i rossoblù hanno battuto 1-0 il Soragna, mentre i biancazzurri si sono aggiudicati per 3-2 il palpitante derby contro la Pianellese.
In Seconda A, solo la Virtus Piacenza resta in scia degli intrattabili Samurai, mentre nel girone B prosegue l'ottimo momento del Cadeo.
In Terza, prima sconfitta per il San Rocco nel girone A, nel B Vigolo sempre a punteggio pieno e importanti vittorie per Gropparello e Omi Academy.
