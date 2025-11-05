Borgonovese ko e raggiunta da San Lazzaro e Sarmatese

La Borgonovese non è più la capolista solitaria della Prima categoria. Dopo il Ko di domenica con la Lugagnanese, gli uomini di Caragnano cadono ancora nel derby con lo Ziano (1-0) e vengono raggiunti in vetta a quota 19 dalla Sarmatese vittoriosa sul Vigolzone e dal San Lazzaro che ha riacciuffato la Pianellese (1-1) al 90'. Questo è il verdetto del turno infrasettimanale di ieri sera, in cui al "Soressi” di Castel San Giovanni, nella gara più attesa, lo Ziano ha trovato il successo sulla Borgonovese grazie al colpo di testa di Abdielmi al 54'. La Borgo si è rifatta sotto nel finale, ma ha mancato le chance del pari con Fornaciari. Ad approfittare del secondo passo falso rossoblù è stata subito la Sarmatese: 1-0 al Vigolzone grazie alla splendida punizione, nella prima frazione, di un Riccardo Equo sempre più trascinatore, al settimo gol in campionato. Reazione di cuore invece per il San Lazzaro, che con il colpo di testa al 90' di Lamberti ha ripreso la Pianellese sull'1-1. La squadra di Soressi, solo una vittoria nelle ultime sei gare, era passata in vantaggio con il bel tiro sotto alla traversa di Caporali ad inizio ripresa. Caccia alla zona playoff allargata anche ad Arquatese e Lugagnanese, entrambe reduci da un mercoledì che ha confermato l'ottimo momento di forma. L'Arquatese di mister Leo Capra ha avuto la meglio per 3-2 sul Soragna, trovando il terzo successo di fila: avanti con le reti di Ferrari, Alessandro Capra e Raffaele Testa, ha retto al tentativo di rimonta parmense affidato alla doppietta di Alessandro Testa. Dodici punti nelle ultime quattro gare per la Lugagnanese, che ha sbrigato la pratica Alsenese (ora terzultima a 6 punti) in un tempo, guidata dalla bella doppietta di Campana e dal terzo gol di Tasevski su sviluppo di calcio d'angolo. Solo un pari 0-0 per lo Sporting Fiorenzuola sul campo del fanalino Sannazzarese, mentre il San Lorenzo Monticelli si mangia le mani per l'1-1 in casa dello Junior Drago. Succede tutto nel secondo tempo e fa tutto Gianluppi: l'attaccante ospite prima sbaglia un rigore, poi segna quello del pareggio dopo il vantaggio avversario con Sherife.

L'esultanza della Lugagnanese

In Seconda B, il Cadeo vince a Gattatico e sorpassa i rivali, restando a -3 dalla vetta. Rete dell'1-0 finale firmata da Cioffi al 55', bravo a risolvere una mischia con un tiro potente sul primo palo. Pareggio casalingo 3-3 per la Salicetese, che prima rimonta e poi viene ripresa, contro il San Leo (gol biancoverdi di Cavalli, Minacori e Zena), mentre il Corte Calcio perde in casa 2-0 con la capolista Virtus Calerno, trascinata da una doppietta di Dominguez.

<br>

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

