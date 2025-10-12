Liberta - Site logo
Piacenza

Borgonovese, Samurai e Santantonio inarrestabili

Tutti i risultati della domenica dalla Prima alla Terza categoria

Redazione Online
|17 ore fa
Pro Villanova-Samurai -©Libertà/Angela Petrarelli
Pro Villanova-Samurai -©Libertà/Angela Petrarelli
1 MIN DI LETTURA
La Borgonovese passeggia sul campo della Sannazzarese (0-4) e resta da sola in vetta al campionato di Prima categoria, approfittando del pareggio della Sarmatese a Fidenza. Finisce 1-1 il big match tra San Lazzaro e Sporting Fiorenzuola.
Ne girone A di Seconda categoria gli inarrestabili Samurai sconfiggono 3-0 anche il Pro Villanova e allungano in testa, grazie al Podenzano che blocca l'inseguitrice Virtus Piacenza sull'1-1. Nel girone B, solo sconfitte per le piacentine impegnate oggi.
In Terza A, termina 1-2 lo scontro al vertice tra San Rocco e Santantonio, nel B il Gropparello vince a Fiorenzuola e aggancia Omi Academy e Vigolo in testa alla graduatoria.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

