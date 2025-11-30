Borgotrebbia a Roma per l'impresa: basta un punto per la A1
Tennis - Dopo il 6-0 dell’andata oggi i piacentini impegnati al Tc Parioli nel ritorno del playoff promozione
Michele Rancati
|1 ora fa
I portacolori del Tennis Club Borgotrebbia sui campi del Tc Parioli
La missione-A1 è partita ieri mattina, quando la delegazione del Tennis Club Borgotrebbia (guidata dal patron Lorenzo Marchi, dalla presidente Silvana Pagani e dal direttore tecnico Gianluca Beghi) è salita sul treno per Roma.
Ma la fermata a cui puntano i biancazzurri è un’altra: la Serie A1.
Un traguardo, mai raggiunto da alcuna squadra piacentina, davvero molto vicino. I piacentini, infatti, all’andata del playoff promozione hanno battuto per 6-0 quel Tennis Club Parioli che questa mattina a partire dalle 10 li accoglie per il ritorno sui mitici campi in terra rossa all’aperto. Gli stessi che hanno dato i Natali sportivi di veri e propri monumenti del tennis italiano come Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.
La formula è quella consolidata: quattro singolari e due doppi, ma a Borgotrebbia basterà vincere un solo incontro per festeggiare.
«Non sarà un passeggiata - ha detto Gianluca Beghi al termine dell’allenamento sostenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella Capitale - perché Parioli ha un’ottima rosa e giochiamo su una superficie e in condizioni outdoor molto più congeniali a loro. Veniamo da un’ottima settimana, i ragazzi sono pronti e concentrati, come sempre daremo il massimo».
Confermata la formazione-tipo: i giovani del vivaio Alessandro Sartori e Luca Galazzetti (i primi a scendere in campo), assieme a Peter Gojowczyk, Lorenzo Frigerio e Andrea Bolla. Assieme loro il vivaio di riserva, Francesco Mazzoni e una dozzina di tifosi arrivata da Piacenza.
