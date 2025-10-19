Borgotrebbia oggi riceve Lecce, intanto si gode i talenti U12

La semina del Tennis Club Borgotrebbia sta dando ottimi frutti. Nei giorni scorsi, Dalila Tagliaferri ha vinto a Mantova il torneo di singolare e ha conquistato il secondo posto in doppio al torneo Junior Nextgen Under 12 che si è giocato a Mantova. Risultati invertiti, ma altrettanto prestigiosi, al Nextgen di Verona per Riccardo Sartori, che ha perso la finale del singolare e si è aggiudicato il doppio, sempre nella categoria U12.

«Sono due risultati eccezionali - commenta il direttore tecnico del Tc Borgotrebbia, Gianluca Beghi - che premiano innanzitutto il loro impegno, oltre alle indubbie capacità tecniche. Siamo davvero felici e orgogliosi che i nostri giovani si stiano mettendo in evidenza a livello nazionale, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile. Il nostro obiettivo primario è proprio far crescere al meglio le nuove generazioni».

I protagonisti della trasferta campana del Tennis Club Borgotrebbia

Oggi arriva Lecce per l’A2

E proprio altri due giovani del vivaio, Luca Galazzetti e Alessandro Sartori (fratello maggiore di Riccardo) saranno in campo questa mattina a partire dalle 9 sui campi di casa per la terza giornata del campionato a squadre di Serie A2. Assieme a loro, tra i senior torna il tedesco Peter Gojowczyk.

Borgotrebbia è in testa al raggruppamento dopo aver battuto i novaresi di Piazzano Ebano al debutto e aver pareggiato per 3-3 sul difficile campo campano del Team Avino. «Lecce è a quota 3, un punto dietro di noi - dice Beghi - quindi sarebbe importante fare bottino pieno per consolidare il primo posto e staccarli: non sarà semplice, ma possiamo farcela».