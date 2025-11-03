Calcio a 5, il Baraccaluga ferma la capolista Padova

Il Baraccaluga non cede. Nemmeno di fronte alla capolista, nemmeno dopo un super inizio in Serie B di calcio a 5, da neopromossa. Al Palarquato, contro Antenore Padova (reduce da tre vittorie in altrettante gare,) buon pareggio 4-4 per i valdardesi, che anzi portano con loro il rimpianto di non essere rimasti avanti dopo una bella rimonta. Dopo il vantaggio immediato di Martella, i biancorossi di casa sentono il peso della partita e commettono qualche fallo di troppo, che porta ai tiri liberi avversari. Padova mostra i muscoli con tre reti in meno di un quarto d’ora: prima Papi, poi Stivanello con la doppietta, portano gli ospiti in vantaggio 3-1. La reazione della squadra di mister Cristiano Tagliavini è però sempre dietro l’angolo e arriva fra fine primo tempo e inizio secondo, con altre tre reti servite da Arduini, Martella e Bolognini a ribaltare il risultato sul 4-3. Il sogno vittoria però resiste appena una manciata di minuti, con Rizzi che rimette in linea Padova per il pareggio finale.

Occasione per tornare ai tre punti rimandata a sabato, a Marina di Pietrasanta, sul campo del Versilia nono a cinque punti, ma comunque a -1 dal Baraccaluga quarto.