Calcio dilettanti, stasera si gioca. A Carpaneto arriva la CastFontana
Coppa Italia di Promozione ma anche i recuperi delle sfide saltate per maltempo
Redazione Online
|20 ore fa
Tempo di straordinari per il calcio dilettanti piacentino stasera. In programma gare di Coppa Italia, ma soprattutto recuperi di campionato riferiti alle gare saltate per maltempo nei giorni scorsi. Sfida a eliminazione diretta a Carpaneto dove arriva la Castellana Fontana che gode dei favori del pronostico sulla squadra di Ferranti chiamata all'impresa per accedere alla terza fase della manifestazione.
Il programma
Coppa Italia Promozione: CarpaChero-CastFontana (ore 20.30 a Carpaneto).
Promozione: Boretto-FF Medesano.
Prima Categoria: Junior Drago-A.Fontanellatese (ore 20.30 a San Giorgio), Lugagnanese-Sp.Fiorenzuola (ore 20.30 a Lugagnano).
Seconda Categoria (Girone A): Bobbio2012Perino-Podenzano (ore 20.30 a Salsominore), San Polo-GossoPittolo (ore 20.30 a San Polo).
Terza Categoria (Girone B): Gerbido-Primogenita (ore 21 a Gerbido), Omi Academy-Fortitudo 2025 (ore 20.30 a Pontenure).
