Agazzanese e Spes, anticipi tosti LIVE

Agazzanese a caccia di importanti conferme nell'anticipo del "Ballotta”, al cospetto della FidentinaBorgo. Il dg Ghidini, per cercare di consolidare la seconda piazza nel campionato di Eccellenza, ha nel frattempo definito l'innesto del giovane centrocampista, scuola Parma ed ex Primavera della Reggiana, Mattia Legati (06) e a breve ufficializzerà pure l'acquisto del centrocampista 21enne Tommaso Fermi, in partenza dai Cosmos di San Marino, nonché ex Muggiò e giovanili del Piace. Prossimi invece a salutare la compagnia granata i giovani Geraldo Haldeda (05, che dovrebbe accasarsi alla Borgonovese) e Diaby. Rinfrancata dal successo col Carignano la Spes di Stefanelli (9) si accinge ad un ulteriore confronto diretto per la salvezza a domicilio del Vezzano (19). Spes che ha liberato il centrocampista Enrico Platè (92), già passato in forza allo Sporting Fiorenzuola, che ha a sua volta svincolato l'esperto Andrea Armani (85).

