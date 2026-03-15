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Al Curtoni i punti valgono doppio. I Samurai possono festeggiare

Tutto il programma della domenica del calcio dilettantistico

Redazione Online
|28 minuti fa
Al Curtoni i punti valgono doppio. I Samurai possono festeggiare
1 MIN DI LETTURA
Derby che profuma di "scudetto" al Curtoni dove la Borgonovese riceve lo Ziano capolista. Un match al quale guarderà con interesse il lanciatissimo Sporting Fiorenzuola che se la vedrà con la Sannazzarese ormai prossima alla retrocessione matematica. 
Nel girone A di Seconda scudetto ai Samurai già stasera se la squadra di Di Donna batte il San Polo ed il BobbioPerino non fa altrettanto col Rottofreno. Nel B il Cadeo si gioca il posto playoff col Gattatico. In Terza (A) turno sulla carta favorevole alla capolista Santantonio, mentre nel B il Gropparello deve battere il Gerbidosipa per tenere aperta la corsa al titolo. 
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