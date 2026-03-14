Anticipi del sabato: il Vigolo capolista all’esame-Alseno

Anticipi d’ora innanzi limitati ai campionati di Seconda e Terza categoria per le squadre piacentine, con antipasto della 22esima del piano superiore servito al “Rossetti” di Bettola, teatro della sfida tra la B.F. di Spillo Ponzini (30) e la Turris di Brancaccio (21). Locali senza particolari motivazioni di classifica, ma vogliosi di far valere il fattore campo al cospetto di un team nerazzurro chiamato, invece, ad invertire la rischiosa rotta che l’ha avvicinata, benchè a + 4, all’area playout.

Nel girone A di Terza confronto diretto tra le coinquiline dell’ottava ed ultima piazza valida per i playoff, a quota 19, ossia il Bivio Volante di Schiavi ed il San Rocco di Corvi.

Nel girone B occhi soprattutto puntati sul sintetico del “Puppo”, dove la capolista Vigolo di mister Quagliaroli (43) affronta l’Alseno Calcio di Rossi (29): il pronostico pende ovviamente dalla parte di Giorgi e compagni, tuttora in lizza anche nella fase regionale di Coppa, ma l’avversaria di turno, certo non l’ultima arrivata, promette battaglia

La Primogenita (19) chiede a sua volta strada alla Fulgor Fiorenzuola (15) per consolidare il posto nei playoff, mente in serata c’è il derby parmense, a Fidenza, tra Fortitudo 2025 e Il Ponte.

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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TERZA CATEGORIA GIRONE B

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