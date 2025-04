Calcio a 5, Il Carpaneto vola in C2

L'anno perfetto del futsal piacentino gode anche dell'exploit del Futsal Carpaneto, che al primo anno della nuova gestione del presidente Davide Monalini ha strappato con volonta la promozione in Serie C2. Dopo il secondo posto nella stagione regolare di Serie D alle spalle di un Futsal Parma City davvero imprendibile, la squadra di mister Manuel Valla si e rifatta subito nella finale playoff: 5-3 ai reggiani del Futsal Santilio con doppiette di Luca Maiorino e Tommaso Benigno, oltre al timbro di capitan Marco Guardiani. ®Siamo ripartiti con la volonta di fare un bel campionato - racconta il numero uno della societa Monalini - ma la promozione in C2 non era per niente scontata. Mi gratifica molto il lavoro fatto dallo staff e l'aver lanciato tante nuove leve¯. In campo, infatti, anche giovanissimi classe 2008, che hanno aiutato il gruppo dei senatori per arrivare al risultato. Mai in discussione la finale, con un vantaggio di 3-0 costruito nei primi minuti e poi portato avanti fino al termine, davanti ad un pubblico di circa 150 persone che ha riempito il palazzetto di Carpaneto e tifato con bandiere e trombette. Tripudio biancazzurro (da aggiungere alla soddisfazione di aver battuto i cugini del Baraccaluga in Coppa) per una societa che puo gia pensare al futuro: ®Ci stiamo gia muovendo sul mercato, vedremo cosa potremo fare con la nuova squadra che andremo a costruire. L'obiettivo sara mantenere la categoria, ma intanto ci godiamo questa bella vittoria¯. La rosa: Roberto Molinari, Davide Perrone, Yuri Miserotti, Tommaso Benigno, Luca Maiorino, Stefano Concari, Marco Carboni, Nicola Guardiani, Lorenzo Perazzoli, Enea Braho, Andrea Maiorino, Mirko Maiorino, Roberto Vincini, Emanuele Boselli, Borche Mitrev, Giampaolo Abate, Angelo Tanzi, Pietro Mannina, Filippo Gorini, Marco Guardiani. Staff. Presidente: Davide Monalini. Vicepresidente: Miriam Cantarelli. Direttore Generale: Marco Spelta. Allenatore: Manuel Valla. Viceallenatore: Andrea Araldi. Social Manager: Silvia Fanaletti. Paolo Borella Nelle foto, la festa del Carpaneto dopo l'ultima gara, la squadra al completo e la dirigenza (Monalini al centro)