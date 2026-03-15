Il Nibbiano può allungare, al Soressi è super sfida

Sette giornate alla fine del campionato di Eccellenza, turno sulla carta favorevole al Nibbiano&Valtidone capolista, ora a +9 sulla Vianese e a +10 sul Fiorenzuola. Manca davvero pochissimo alla squadra di Luca Rastelli che oggi sarà di scena al Molinari di Nibbiano per sfidare il Corticella che sta lottando strenuamente per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione diretta. Il Fiorenzuola, ko domenica scorsa nel big match con i valtidonesi, cercano riscatto dopo due ko di fila: a Formigine, un successo dei rossoneri sarebbe cortesia gradita anche per la Bobbiese che oggi non può fallire i tre punti con il fanalino di coda Salsomaggiore.

In Promozione, la lotta piacentina per il primo posto, vive un capitolo decisamente interessante. Il Gotico, a +3 sulla Castellana Fontana, viaggia alla volta di Carpaneto per un derby che mette in palio, per motivi differenti, punti pesantissimi. La squadra di Ciotola invece ospita al Soressi un Montecchio ferito dopo gli ultimi risultati deludenti, ma ancora speranzoso di riagganciare la testa della graduatoria.

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