Fiorenzuola, serata speciale per iniziare la stagione

Serata magica per il Fiorenzuola, che alla Pieve di Vernasca ha festeggiato l'inizio della stagione con tutte le sue squadre, dall'Under 7 alla Serie D, che domani alle 15 inizierà il campionato in casa contro lo Scanzorosciate. Almeno 700 i presenti nel suggestivo scenario del borgo valdardese, tra bambini festanti, genitori e e nonni.

Giocatori, allenatori e dirigenti hanno sfilato sul palco, raccogliendo gli applausi del folto pubblico.

Eugenio Rigolli



La serata ha vissuto anche alcuni momenti speciali. Innanzitutto, il presidente Luigi Pinalli ha ufficializzato e presentato l'ingresso in società di Eugenio Rigolli. «Raggiungo un gruppo di amici - ha detto quest'ultimo - che conosco e stimo da tanti anni e con cui condivido una visione del calcio basata su solidi valori. Mi fa piacere vedere tanti giovani, perché sono loro la vera anima del Fiorenzuola ed è a loro che dobbiamo dedicare gran parte delle nostre attenzioni».



Luca Baldrighi

Poi il team manager Luca Baldrighi è stato "premiato" con una targa commemorativa per i 10 anni trascorsi al fianco della squadra e infine lo stesso Pinalli ha ricevuto targa e maglia personalizzata per festeggiare i 25 anni alla guida del club rossonero.

A suggellare la felice riuscita della serata, organizzata in maniera impeccabile, i fuochi d'artificio.

Ora, per tutti, la parola passa al campo.