Passa da Sona il sogno tricolore del Fiorenzuola

La formazione Juniores Élite del Fiorenzuola gioca oggi alle 16 a Sona, in provincia di Verona, contro il Villafranca Veronese per la gara di ritorno degli ottavi di finale nazionali di un percorso che conduce alla conquista dello scudetto tricolore.

Una settimana fa, i baby rossoneri allenati da Mirko Rossi hanno vinto per 2-0, mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno. Ma non sarà una trasferta agevole dopo quanto visto al Bricchi nella gara d’andata: squadra avversaria forte e oltretutto sostenuta da un buon pubblico che si è sobbarcato la trasferta in Valdarda. Facile immaginare che oggi il fattore campo si farà sentire ancora di più.