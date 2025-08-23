Il Milan femminile a Fiorenzuola contro il Sassuolo

Fiorenzuola è pronta ad ospitare le protagoniste del grande calcio femminile con le partite del Milan. L’apertura ufficiale della nuova stagione è fissata per domani sera, domenica, alle ore 20.30 allo stadio-velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda che - come abbiamo già più volte riferito - quest’anno ospiterà le gare casalinghe delle rossonere a causa dei lavori di riammodernamento all’interno della Puma House of Football. L’avversaria di turno è il Sassuolo.

La squadra di Suzanne Bakker, alla guida di un gruppo che unisce giovani talenti e giocatrici di esperienza internazionale, vuole consolidare il percorso di crescita iniziato durante la scorsa stagione in tutte le competizioni. Oggi sarà la volta della Women’s Cup e a seguire le ragazze saranno impegnate nel Campionato di Serie A e in Coppa Italia.