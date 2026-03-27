I baby-biancorossi protagonisti a Malta

Si è conclusa con un ottavo posto, su 25 squadre partecipanti, l’avventura dell’Under 13 del Piacenza Calcio al Khs Cup di Malta. Si è trattata di un’esperienza esaltante e formativa per i ragazzi di mister Erbaggio, i quali hanno incrociato i tacchetti con pari età provenienti da diverse nazioni del mondo.

Il Piacenza, nel primo girone, ha superato per 1-0 i macedoni del Vardar grazie a una rete di Abbruzzini, ha perso ai rigori contro gli irlandesi del Crumlin United poi si è imposto per 3-0 contro i maltesi del Fgura (doppietta di Occhiuzzi e sigillo di De Santis) e infine ha superato i maltesi dell’Hamrun (gol di De Santis).

Nel secondo girone, gli emiliani si sono imposti ai rigori contro i maltesi del Balkan e per 2-0 (doppietta di Corrada) contro il Carloforte, mentre sono caduti per 0-1 contro i rumeni del Progresul e ai rigori contro gli ungheresi dell’Mfs.