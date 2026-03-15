L'obiettivo playoff del Piace passa per Correggio
Riparte il campionato di Serie D, mercoledì la super sfida tra Lentigione e Pistoiese
Redazione Online
|4 ore fa
Torna in campo il Piacenza dopo la pausa di una settimana del campionato di Serie D. Mercoledì si giocherà la super sfida tra Lentigione e Pistoiese, prima e terza della classe, che potrebbe indirizzare la corsa-scudetto che vede coinvolto anche il Desenzano. Nel girone D invece, nessuna speranza per il Piace, distanziato dieci punti dalla vetta. I ragazzi di Franzini, quarti, devono quantomeno preservare il posizionamento playoff e l'obiettivo passa anche attraverso la trasferta odierna di Correggio. Alle 14.30, il via al match valido per la 27esima giornata del girone D; biancorossi che dovrebbero presentarsi con il tandem Mustacchio-Manuzzi, sostenuto da D'Agostino. In difesa, probabile maglia da titolare per SIlva al fianco di Sbardella, fuori causa Taugourdeau oltre a Putzolu e Zaffalon.
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