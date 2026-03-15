L'obiettivo playoff del Piace passa per Correggio

Torna in campo il Piacenza dopo la pausa di una settimana del campionato di Serie D. Mercoledì si giocherà la super sfida tra Lentigione e Pistoiese, prima e terza della classe, che potrebbe indirizzare la corsa-scudetto che vede coinvolto anche il Desenzano. Nel girone D invece, nessuna speranza per il Piace, distanziato dieci punti dalla vetta. I ragazzi di Franzini, quarti, devono quantomeno preservare il posizionamento playoff e l'obiettivo passa anche attraverso la trasferta odierna di Correggio. Alle 14.30, il via al match valido per la 27esima giornata del girone D; biancorossi che dovrebbero presentarsi con il tandem Mustacchio-Manuzzi, sostenuto da D'Agostino. In difesa, probabile maglia da titolare per SIlva al fianco di Sbardella, fuori causa Taugourdeau oltre a Putzolu e Zaffalon.

SERIE D

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