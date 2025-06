Torneo Libertas 2025, la finale sarà fra i veterani di Todos Team e i giovani di New Team Varzi

Dopo due semifinali entusiasmanti di fronte al bel pubblico del Calamari, definite le squadre che si giocheranno il titolo del 51esimo torneo Libertas: le finaliste sono Todos Team Valtidone Auto e New Team Varzi.

I veterani di Todos Team hanno superato Ice per 6-4 e proveranno a confermarsi campioni per il quarto anno consecutivo dopo le tre vittorie dal 2022 al 2024. Oltre ai gol di Barba, Corbelli, Malivojevic e Terranova, decisiva la doppietta di un Minasola in grande forma che ha cancellato gli sforzi di Compaore (tre reti) e compagni.

Sulle ali dell’entusiasmo i giovani del New Team Varzi, capaci di confermare la forza del gruppo trascinati dall'ex Piace Darian Hrom: premiato Mvp della serata dopo la tripletta che ha spostato gli equilibri nel 6-5 contro Acd Fiore/Forelli Cromature. Partita davvero intensa e incerta fino all’ultimo, con il Fiore a comandare spesso le danze con due gol di Sorrentino e due di Orellana Cruz, prima del sorpasso nel finale.