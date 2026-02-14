Campo impraticabile: rinviata la super sfida d'Eccellenza

È stata rinviata la gara tra Nibbiano&Valtidone e Vianese. L’anticipo extralusso tra la prima e la seconda della classe, in programma a Nibbiano alle 15, non si disputerà oggi a causa delle pessime condizioni del campo da gioco. Le piogge delle ultime ore hanno reso impossibile la disputa di un match che, al 24esimo turno del torneo di Eccellenza, metteva in palio tantissimo in ottica promozione. Il Nibbiano capolista resta così a +4 sulla coppia Vianese-Fiorenzuola con i valdardesi che domenica 15 febbraio, sfideranno l’Arcetana (alle 17 a San Michele dei Mucchietti, a Sassuolo). Non ancora nota la data del recupero per il Nibbiano che, mercoledì prossimo, sarà impegnato nel match di ritorno a San Giovanni Valdarno dopo il successo per 2-1 dell’andata sulla Sangiovannese: in palio i quarti di finale (sempre in doppio turno) della fase nazionale della Coppa Italia di categoria.

