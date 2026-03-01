C'è il fanalino di coda, il PIace senza tifosi prova a riaccendersi

Dopo la vittoria nell’anticipo di ieri della Pistoiese (1-0 al Progresso, rete di Rizq), nel girone D di Serie D proprio i toscani guidano, almeno momentaneamente la graduatoria al pari del Desenzano. Discorsi di vertice che ormai non competono più al Piacenza, attardato di ben 11 punti dalla coppia di vertice e ora chiamato a concludere dignitosamente la stagione. Dopo il rovinoso ko interno di domenica scorsa con la Pro Palazzolo, oggi alle 14.30 sempra alla Galleana c’è l’avversario ideale per riprendere il cammino: con il Tuttocuoio ultimo della classe, i biancorossi non possono sbagliare. In uno stadio che farà registrare l’assenza del tifo organizzato dopo gli ultimi risultati negativi, mister Franzini potrebbe apportare diverse variazioni allo schieramento iniziale. Taugourdeau dovrebbe partire dal primo minuto, davanti tridente D’Agostino-Mustacchio-Manuzzi. Assenze certe per Putzolu (stagione finita) e anche Zaffalon (distorsione al ginocchio).

SERIE D

Risultati



Classifica

