C'è Trento tra la Gas Sales e la finale di Coppa Italia

Un’attesa durata più di un mese finalmente è terminata. Da quando, il 30 dicembre 2025, la Gas Sales Bluenergy ha conquistato il pass per le Final Four di Coppa Italia, soverchiando Modena per 3-1 davanti al pubblico del Palabanca. Oggi alle 15.30, all’Unipol Arena di Bologna, dopo tre stagioni Piacenza tornerà a respirare il profumo della semifinale contro Trento, campione d’Italia in carica, nonché terza forza di Superlega.

Nelle ultime due edizioni di Coppa Italia, Piacenza si era fermata ai Quarti di finale, eliminata il primo anno da Verona e quello successivo da Milano. Bologna, però, evoca ricordi felici e potrebbe rivelarsi la città portafortuna per i biancorossi: nel 2014, Piacenza (allora Copra) aveva conquistato la prima Coppa Italia della sua storia, seguita da quella del 2023 vinta dalla Gas Sales Bluenergy.

Proprio come in un gioco del destino, anche allora in terra bolognese (si giocò al PalaDozza) il cammino passò da una semifinale contro Trento e da una finale contro Perugia, incrocio che potrebbe ripetersi anche quest’anno (l’altra semifinale, in programma oggi alle 18, vedrà opposte proprio Perugia e Verona).

Quella di oggi sarà la 28esima sfida ufficiale tra Piacenza e Trento: nei 27 precedenti il bilancio sorride ai dolomitici, avanti 21-6. Eppure, l’ultimo atto di Coppa Italia disputato tra le due formazioni racconta una storia diversa. Era domenica 26 febbraio 2023 quando, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al pubblico romano, furono i biancorossi a sollevare il trofeo. In quell’occasione Yoandy Leal venne eletto mvp della finale al termine di una prestazione tanto decisiva quanto inattesa. Solo tre giorni prima, infatti, lo schiacciatore cubano era alle prese con un risentimento muscolare che gli impediva perfino di saltare: recuperato in extremis grazie ad un miracolo dello staff medico, sfoderò una performance da migliore in campo che portò Piacenza al trionfo.