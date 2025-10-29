Che derby al Palabanca, arriva Modena

Anolini o tortellini? Gutturnio o Lambrusco? Piacenza o Modena? Stasera alle 20.30 il PalabancaSport si accende per il grande derby emiliano tra Gas Sales Bluenergy e Valsa Group Modena, valido per la terza giornata di SuperLega. Un classico del volley italiano, dove storia e rivalità si intrecciano in un confronto che promette spettacolo.

Sarà una serata speciale per Paolo Porro, regista biancorosso, che si troverà di fronte il fratello Luca, schiacciatore campione del mondo in forza alla formazione canarina. «Mi stanno capitando tutte le partite emozionanti subito – racconta –. Dopo l’esordio contro Milano, ora arriva Modena. Loro sono una squadra molto fisica e costruita per stare in alto, ma vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico e continuare sul percorso positivo iniziato domenica».

Il PalabancaSport si prepara alla sfida che si preannuncia bollente, e chissà che, al termine del match, in occasione del compleanno festeggiato lunedì per Paolo Porro e Josè Miguel Gutierrez, la festa non continui con un brindisi al sapore di vittoria – rigorosamente con un calice di Gutturnio.