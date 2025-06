Arriva il Giro Next Gen: tutte le modifiche alla viabilità

È scaduto il conto alla rovescia per l’appuntamento sul territorio piacentino con il Giro Nex Gen, la prestigiosa corsa a tappe italiana riservata alla categoria Under 23. La corsa rosa vedrà oggi la quarta tappa con partenza da Manerbio e arrivo a Salsomaggiore toccando anche in due riprese la provincia piacentina.

Tra le 13,03 e le 13,07 (a seconda della media stimata tra i 42 e i 46 chilometri orari stimati) la carovana saluterà Castelvetro, per poi seguire la strada provinciale Due Ponti 588 e andare a Villanova, dove il Giro Next Gen è atteso tra le 13,17 e le 13,22. Il tracciato approderà poi a Busseto, dirigendosi verso Fidenza e iniziare la seconda metà della tappa affrontando il Valico di Sant’Antonio e toccare Pellegrino Parmense. Vicini al confine tra Parma e Piacenza si transiterà a Pianazze (strada provinciale 56) tra le 14,57 e le 15,13 e in località Trabucchi (tra le 15,03 e le 15,19) prima di dirigersi verso il traguardo di Salsomaggiore (via del Lavoro).

Domani, invece, la quinta tappa parlerà marcatamente piacentino con la partenza da Fiorenzuola e l’arrivo a Gavi (Alessandria). Lo start è previsto nel piazzale del velodromo “Attilio Pavesi”, con il foglio firma degli atleti dalle 10,30 alle 11,30 e il via ufficioso alle 11,40 con un trasferimento di due chilometri e mezzo in vista del chilometro zero lungo la via Emilia, dove la tappa partirà ufficialmente dieci minuti dopo.

Il percorso “nostrano” proseguirà in direzione Pontenure (passaggio tra le 12,01 e le 12,02), svoltando verso San Giorgio Piacentino (tra le 12,09 e le 12,10), passando Ponte Vangaro (tra le 12,19 e le 12,21) e innestandosi sulla statale 45, sbarcando in Val Trebbia con il transito a Rivergaro (tra le 12,28 e le 12,31), Canova Ponte (bivio di Travo, tra le 12,38 e le 12,43), Perino (tra le 12,45 e le 12,50), quasi un chilometro di gallerie e Bobbio, sede del traguardo volante (tra le 13 e le 13,07). Successivamente, i campioni del domani affronteranno - dopo il bivio della Valtidone - affrontaranno la salita del Passo del Penice (1142 metri di altitudine, tra le 13,32 e le 13,44), ultima cartolina in territorio piacentino.

Tutte le modifiche alla viabilità

Sono in gara i migliori talenti Under 23 nella corsa rosa organizzata da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con l’Ufficio del Ministro per lo Sport e i Giovani. Epilogo previsto, dopo otto frazioni, con la tappa di Pinerolo.

All’edizione di quest’anno prendono parte 33 squadre, di cui 14 italiane e 19 straniere: sono 165 i ciclisti ingara.

La giornata di oggi, con la Manerbio – Salsomaggiore Terme (148 km), interesserà a partire dalle 13 circa il territorio della Provincia di Piacenza e della Provincia di Parma lungo il seguente itinerario SS 10 Padana Inferiore, Castelvetro, SP 588R Due Ponti, Villanova, SP 588R Due Ponti, territorio provinciale di Parma, Busseto, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Medesano, Pellegrino Parmense, territorio provinciale di Piacenza, Vernasca, SP 56 BORLA, SP 64 TRABUCCHI, territorio provinciale di Parma, Salsomaggiore Terme;

Domani, la quinta tappa, prenderà avvio dalla prestigiosa cornice del velodromo di Fiorenzuola d’Arda fino a Gavi (153 km), interessando il territorio della Provincia di Piacenza dalle 11.40 circa fino alle 13.45, lungo il seguente itinerario: SS 9 Via Emilia, Cadeo, Pontenure, SP 32 Sant’Agata, San Giorgio, SP6 Carpanet, SP 42 Podenzano, Podenzano, SS 654 Val Nure, SP 42 Podenzano, SS 45 Valtrebbia, Rivergaro, Travo, Loc. Perino, Bobbio, SS 461 Penice, per poi proseguire nel territorio provinciale di Pavia.

Nella seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 11 giugno alla presenza di tutte le componenti (Comuni, Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Polizie Locali, VVF, 118, Coordinamento Volontari di Protezione Civile, Anas, RFI, Tempi Agenzia e Seta) sono state esaminate le misure organizzative.

Per l’occasione sono stati emanati dal Prefetto di Piacenza i provvedimenti di temporanea sospensione della circolazione per i tratti della provincia di Piacenza interessati dalle due tappe a partire da 30 minuti prima del passaggio della gara alla media più veloce, di cui alle seguenti crono-tabelle e fino al passaggio del veicolo “fine gara ciclistica”:

· 18 giugno Castelvetro a partire dalle 12.30 circa, Villanova dalle 12:45 circa, Vernasca dalle 14:15 circa;

· 19 giugno a Fiorenzuola d’Arda a partire dalle 11.10 circa, Cadeo 11,20 circa, Pontenure 11.30 circa, Rivergaro e Travo alle 12 circa, Bobbio e Coli 12.30 circa.

Anas adotterà un provvedimento di pre-chiusura in Strada Statale 45 dalle 11,30 alle 12,30, località Quarto, al fine di deviare il traffico proveniente da Piacenza in StradaRegina in modo da non far affluire la circolazione stradale in località SS.45- Ponte Vangaro punto d’accesso della corsa ciclistica.

