Stagione ciclistica, ritrovo degli appassionati alla “Madonnina dei corridori”

Domenica 8 marzo alle 10 i ciclisti piacentini, e non solo, si ritrovano a Vicomarino di Ziano. L’appuntamento è di fronte alla “Madonnina dei corridori” a cui da 50 anni a questa parte gli appassionati della due ruote a ogni inizio di stagione sportiva si affidano, prima di ripartire in sella alle loro biciclette. Era il 1976 quando per la prima volta, grazie al Gs Vicomarinese e in particolare grazie all’attivismo di Ferruccio Lentoni, venne organizzato il primo cicloraduno, diventato negli anni un vero e proprio rito irrinunciabile per centinaia di ciclisti. Nel corso del tempo l’organizzazione è passata di mano, oggi la Vicomarinese non esiste più, fino a quando il testimone è stato raccolto dal Velosport borgonovese che ancora oggi porta avanti l’organizzazione.