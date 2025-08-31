Cinque piacentine in Eccellenza: oggi il gran giorno della prima stagionale

Parte oggi un'edizione storica del campionato di Eccellenza. Alle 17.30 infatti, saranno ben cinque le formazioni piacentine impegnate nel match di esordio del torneo che vede ovviamente, sulla carta, Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola le grandi rivali per la promozione in Serie D. La squadra di mister Rastelli è di scena al Bertocchi contro il Salsomaggiore: curiosità per vedere all'opera i volti nuovi di un gruppo che ha conservato l'inteialatura della scorsa stagione, ma che ha aggiunto uomini di esperienza e di valore (su tutti Poesio, ex Pavia). E' invece un confronto tra retrocesse quello del Pavesi: il Fiorenzuola dell'esordiente mister Nicolò Araldi se la vedrà con il Corticella. Rossoneri che non disporranno di Bandaogo, Parisi e di Antenucci (quest'ultimo sulla via del recupero) e che proveranno a rompere immediatamente il ghiaccio in una stagione che, nelle intenzioni, dovrà essere quella della rinascita dopo il doppio passo all'indietro compiuto negli ultimi due campionati. Si gioca al Candia dove la matricola assoluta Bobbiese ospita un cliente pessimo come il Brescello, mentre l'altra matricola, la Pontenurese, se la vedrà con la Fidentina Borgo San Donnino: servirà l'impresa ai ragazzi di mister Rizzelli che ovviamente puntano alla salvezza. E per finire, confronto ormai classico tra Rolo e Agazzanese, con i granata che anche quest'anno puntano a un ruolo da protagonisti nei quartieri nobili della graduatoria.

1° Giornata (ore 17.30)

Bobbiese-Brescello Piccaardo

Fabbrico-Arcetana

Fidentina Borgo San Donnino-Pontenurese

Fiorenzuola-Corticella

Nibbiano&Valtidone-Salsomaggiore

Real Formigine-Zola Predosa

Rolo-Agazzanese

Terre di Castelli-Atletic Mutina

Vianese-Campagnola