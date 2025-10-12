Con la regola dell'1-0 le piacentine dominano in Eccellenza
Pontenurese, Agazzanese e Nibbiano vincono e allungano in vetta TUTTI I RISULTATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
Redazione Online
|17 ore fa
Le squadre piacentine stanno letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. In testa continua il volo di Agazzanese (1-0 sul Calcio Zola, grazie a un'autogol di Fiore al 28' del primo tempo) e Pontenurese (0-1 a Rolo, Alfieri al 33' della ripresa), stesso punteggio nel big-match di giornata per il Nibbiano&Valtidone sul campo della Vianese (decide Boccenti al 20' del secondo tempo) e vetta a soli due punti. Fiorenzuola in campo questa alle 20.45 contro l'Arcetana.
In Promozione, sofferta vittoria della Castellana Fontana in casa contro il Luzzara: basta un gol di Monopoli per il terzo successo di fila dei ragazzi di mister Massimo Ciotola, sempre in zona playoff. Pari 2-2 del Gotico Garibaldina a San Secondo (Makaya al 61' e Ciotola al 95'), buon pareggio della Spes Borgotrebbia sul terreno della Bagnolese (1--1, in rete Gazzola). Sconfitta del Carpaneto Chero 2-0 a Boretto.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
