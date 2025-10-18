Corbellini salva la Spes all'ultimo respiro

Ci ha pensato Corbellini con una prodezza all'ultimo respiro, a regalare alla Spes Borgotrebbia il pari meritato con il San Secondo. Parmensi che dopo lo svantaggio iniziale firmato Ceccarelli, hanno ribaltato la squadra di Pino Stefanelli con due rigori (uno contestatissimo) di Terranova e la rete di Giuffredi. Gara riaperta prima dell'intervallo da Gazzola e ripresa costellata da parecchie proteste dei giocatori piacentini (mancano due rigori) e da tante chance sprecate fino al 3-3 definitivo. Ancora una sconfitta per la Sannazzarese, piegata con un secco 2-0 sul campo di Fontanellato, mentre in Seconda, Casulli e Mbaye regalano il successo al Rottofreno ai danni della Libertas. in Terza prosegue il buon momento del Riverniviano: i trebbiensi hanno sconfitto per 2-1 il San Rocco con le marcature di Dallavalle e Spelta per i padroni di casa, del solito Pinheiro per i gialloblu. In campo anche il Vigolo falcidiato dalle squalifiche: la squadra di Quagliaroli non è andata oltre lo 0-0 nel match con la Fulgor Fiorenzuola. Netta sconfitta nell'altro raggruppamento per la Primogenita, piegata in casa per 3-0 dalla Fortitudo.

LA FOTOGALLERY DI SPES-SAN SECODO DI CLAUDIO CAVALLI

