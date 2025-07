Corrini e Cattabriga, record personale ai Campionati italiani

L’Atletica Piacenza torna dai Campionati Italiani su pista Allievi con ottimi risultati e grandi motivazioni per il futuro. A difendere i colori biancorossi nel massimo appuntamento nazionale di categoria sono stati Giorgio Corrini nel lancio del martello e Bryan Cattabriga nel salto triplo.

Per Corrini, seguito dai tecnici Andrea Rinaldi e Mattia Cavazzuti, la gara si è chiusa con un brillante lancio da 51,52 metri, nuovo record personale e tredicesimo posto finale. «Un risultato di grande valore - commenta la società biancorossa - considerando la giovane età atletica di Giorgio in questa specialità: pratica infatti il martello da poco tempo e i margini di miglioramento sono ampi, come confermato dai suoi allenatori, pienamente soddisfatti della prova».

Molto bene anche Bryan Cattabriga, allievo dello storico tecnico Piero Masarati: nel salto triplo ha siglato il proprio primato personale atterrando a 13,49 metri, misura che gli è valsa la sedicesima posizione italiana. Una conferma del buon momento di forma del saltatore biancorosso.

La settimana precedente, in occasione dei Campionati Regionali Allievi disputatisi a Imola, l’Atletica Piacenza aveva già messo in mostra tutto il proprio potenziale conquistando tre medaglie: argento per Michele Boselli nel giavellotto con un lancio da 43,83 metri, bronzo per Paolo Boledi sui 2000 siepi (6’47”03) e bronzo anche per Tine Dorothee nel salto triplo con 10,67 metri.