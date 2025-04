Dal Piace in Serie B alla Spes: Cremona dice addio

Mollare il campo da calcio? Difficile, se non impossibile. Così Matteo Cremona, bomber della Spes Borgotrebbia che domenica ha salutato i tifosi annunciando il ritiro dal pallone giocato, pensa già a tornare sul prato dal lato della panchina. «Vorrei prendere il patentino da allenatore, magari già il prossimo anno. Il calcio è una passione fortissima». Intanto, nel fine settimana appena trascorso, Cremona – 37 anni tra pochi mesi – si è congedato dai supporter della Spes nel match contro lo Ziano, in attesa dell'addio ufficiale che arriverà domenica prossima in trasferta a Busseto, nell'ultima giornata di Prima categoria. Un bomber di razza, cresciuto nel settore giovanile del Piacenza fino all'esordio in Serie B nella stagione 2006/2007. Poi il prestito alla Massese in C1, dove ha contribuito alla salvezza prima del fallimento del club, e una carriera proseguita in Serie D al Fanfulla, quindi tra Promozione ed Eccellenza, conciliando pallone e lavoro in una ditta edile. Domenica la Spes gli ha dedicato una piccola festa nel post-partita, con la consegna di una targa e un brindisi insieme ai compagni di squadra e ai rappresentanti della società piacentina.