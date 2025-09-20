Dallavalle, risveglio Mondiale: «Sto vivendo un sogno»
Il 25enne piacentino ha vinto la medaglia d'argento iridata a Tokyo
Michele Rancati
|2 ore fa
Andrea Dallavalle e l'allenatore Ennio Buttò festeggiati a Casa Italia a Tokyo
Il primo sgarro che Andrea Dallavalle si è concesso dopo aver vinto la medaglia d'argento ai Campionati mondiali di salto triplo a Tokyo è stata una cena finalmente non a base di pasta bianca e pollo. «Assieme al mio coach Ennio Buttò e a tutto lo staff siamo stati ricevuto e festeggiati a Casa Italia - spiega il 25enne piacentino, tesserato con le Fiamme Gialle - dove mi sono concesso una tagliata e un bicchiere di vino rosso».
Poi a letto, per una dormita che non è servita a riportare la testa giù da quelle nuvole raggiunto con lo spettacolare salto da 17 metri e 64 centimetri: «Credo di non avere ancora contezza dell'impresa - commenta Andrea - so solo che sto vivendo il sogno che avevo da piccolo e che è proseguito anche crescendo: una medaglia Mondiale equivale a vincere la Champions League per un calciatore».
