De Vitis a Zona Calcio: «Tra un mese il vero Piace»
Il dirigente biancorosso ha lodato il lavoro di Franzini e chiesto ancora un po' di pazienza
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Tra un mesetto vedremo il vero Piacenza. Ne è convinto il responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso Totò De Vitis, che chiede pazienza ai tifosi che magari storcono un po' il naso dopo i soli 9 punti raccolti nelle prime 6 gare di campionato. «È una squadra nuova e che parte per vincere – ha detto ieri sera a Zona Calcio, sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti Corrado Todeschi e Paolo Gentilotti – secondo me devono passare 8-10 partite in tutto per ammirare il vero potenziale di questo gruppo, che comunque ha già fatto vedere di essere solido. Franzini conosceva già la piazza e ha portato tanto entusiasmo, lasciamolo lavorare sperando che ci possa portare dove vogliamo. Da migliorare? Ovviamente concretizzare di più le azioni che creiamo, Trombetta e Pino sono due buoni attaccanti che si sbloccheranno sicuramente, D’Agostino lo conosciamo: ribadisco, diamo tempo a questi ragazzi perché hanno grandi potenzialità».
Nell'ultima parte di Zona Calcio (che anche ieri sera ha trasmesso più di 40 gol), spazio come sempre ai dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria: focus su quest'ultima con Sandro Quagliaroli, allenatore del Vigolo primo in classifica nel girone B.
Nell'ultima parte di Zona Calcio (che anche ieri sera ha trasmesso più di 40 gol), spazio come sempre ai dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria: focus su quest'ultima con Sandro Quagliaroli, allenatore del Vigolo primo in classifica nel girone B.