De Vitis a Zona Calcio: «Tra un mese il vero Piace»

Tra un mesetto vedremo il vero Piacenza. Ne è convinto il responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso Totò De Vitis, che chiede pazienza ai tifosi che magari storcono un po' il naso dopo i soli 9 punti raccolti nelle prime 6 gare di campionato. «È una squadra nuova e che parte per vincere – ha detto ieri sera a Zona Calcio, sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti Corrado Todeschi e Paolo Gentilotti – secondo me devono passare 8-10 partite in tutto per ammirare il vero potenziale di questo gruppo, che comunque ha già fatto vedere di essere solido. Franzini conosceva già la piazza e ha portato tanto entusiasmo, lasciamolo lavorare sperando che ci possa portare dove vogliamo. Da migliorare? Ovviamente concretizzare di più le azioni che creiamo, Trombetta e Pino sono due buoni attaccanti che si sbloccheranno sicuramente, D’Agostino lo conosciamo: ribadisco, diamo tempo a questi ragazzi perché hanno grandi potenzialità».

Nell'ultima parte di Zona Calcio (che anche ieri sera ha trasmesso più di 40 gol), spazio come sempre ai dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria: focus su quest'ultima con Sandro Quagliaroli, allenatore del Vigolo primo in classifica nel girone B.