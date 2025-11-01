Dilettanti, è un tour de force. Al Bricchi punti pesanti in palio

Anche per i dilettanti, tempo di anticipi del sabato dopo il massiccio turno infrasettimanale che ha caratterizzato i giorni scorsi. Piacentine in campo in Prima Categoria, dove la Junior Drago è chiamata a un'altra impresa con il ritrovato Fidenza, reduce da tre risultati utili consecutivi. Il piatto forte però, al Bricchi di Fiorenzuola dove il campo in sintetico farà da palcoscenico alla sfida tra Sporting e Sarmatese, ovvero un match che pone una di fronte all'altra squadre che puntano quantomeno ai playoff, anche alla luce del dominio finora incontrastato della Borgonovese.

In Terza, palla al centro al Puppo in notturna: alle 20, il Vigolo dovrà difendere il primato sull'assalto del Cervo Collecchio che, nel girone B, staziona nei bassifondi di graduatoria.

Il programma di oggi

Prima Categoria: Junior Drago-Fidenza (ore 15, a San Giorgio), Sp.Fiorenzuola-Sarmatese (ore 15, a Fiorenzuola).

Seconda Categoria (Girone B): ViaroleseSissa-Fonta Calcio 2011

Terza Categoria (Girone B): Vigolo-Cervo Collecchio (ore 20, al "Puppo”)