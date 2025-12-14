Dilettanti in campo prima del letargo: il programma di oggi

Dopo le sorprese degli anticipi del sabato, oggi alle 14.30 ultimo turno di campionato dell’anno solare per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nella categoria regina, il Nibbiano&Valtidone punta a chiudere da campione d’inverno il girone d’andata condotto fino ad ora senza sconfitte e subendo soltanto due reti: la trasferta di Zola Predosa è l’ultimo banco di prova per la capolista di mister Luca Rastelli, capolista al pari della straordinaria Vianese che invece viaggia alla volta di Rolo. Per il Fiorenzuola che ancora cova speranze di rientrare nei giochi-scudetto, trasferta sulla carta agevole a Salsomaggiore. Per la sorpresa Pontenurese invece, impegno interno al Paratici dove è in arrivo l’Arcetana, invischiata nella lotta playout.

Spareggi-salvezza che sono l’obiettivo di due piacentine di Promozione: Carpaneto Chero e Spes Borgotrebbia oggi ricevono le visite di Luzzara e Langhirnaese, cliente tostissimi, in due gare che però le due portacolori nostrane devono cercare di fare loro per non perdere ulteriore terreno in graduatoria.

In Prima Categoria, dopo l’ennesimo pareggio stagionale, questa volta tra San Lazzaro e Sarmatese, la bagarre è clamorosa e come ogni domenica è tempo di scontri diretti. Solo il Fidenza vivrà una domenica abbordabile nel match interno con l’inguaiata Alsenese. Il match di cartello è quello tra Arquatese e Lugagnanese, un derby sentitissimo.

In campo anche otto squadre di Terza Categoria per le sfide a eliminazione diretta di Coppa Coni: Primogenita-Vigolo, Gropparello-Podenzanese, Vernasca-Omi e Alseno-Santantonio sono le gare dei quarti di finale di Coppa Coni.

