Domani festa al Bertocchi, prima il torneo per Puppo

Un appassionato di calcio e del Piacenza in particolare domani può entrare al campo Bertocchi alle 15.30 e uscirne felice a mezzanotte.

L’impianto di via Boselli, infatti, ospiterà il memorial Sandro Puppo: il Piace Under 19 e gli Under 18 di Parma e Cremonese si sfideranno in un triangolare con tempo unico da 45 minuti (e poi eventuali calci di rigore): prima partita alle 15.30 tra Piacenza e Cremonese, a seguire alle 16.30 Parma-Cremonese e alle 17.30 Piacenza-Parma. Al termine le premiazioni, ricordando la figura di Puppo, piacentino, che da giocatore ha giocato nel Piace e nell’Inter (nel 1936 vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino) e che ha poi allenato in Turchia (compresa la nazionale), il Barcellona e la Juventus, chiudendo in panchina con i biancorossi.

Al termine del torneo, inizierà la festa “Bianch e russ”, con apertura degli stand gastronomici alle 18. Alle 20.30 il giornalista di Libertà e Telelibertà Michele Rancati inizierà con le presentazioni: prima staff e giocatori del settore giovanile, poi la Prima squadra allenata da Arnaldo Franzini e infine, come ormai tradizione, verranno svelate le maglie ufficiali che debutteranno il giorno dopo in Coppa Italia a Lentigione.

Al termine, dj set.

Tutto il programma della lunga giornata di domani al Bertocchi sarà a ingresso libero.