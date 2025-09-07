Domenica di Coppa per Prima, Seconda e Terza

Domenica in campo per tutte le categorie del calcio piacentino (inizio alle 15.30), con Prima, Seconda e Terza alle prese con le rispettive Coppe.

Debutto stagionale per la Prima categoria in Coppa Emilia: spicca il derby Alsenese-Arquatese, mentre sarà la Fontanellatese a mettere alla prova le ambizioni stagionali della Borgonovese.

Prima di Coppa Emilia anche in Seconda: tutti derby (non c'è divisione tra i due gironi), con la curiosità di vedere subito all'opera la corazzata Samurai.

La Terza aveva già inaugurato la Coppa Coni domenica scorsa, oggi i quattro gironi piacentini vivono la seconda giornata: debutto per il "nuovo" Vigolo a San Rocco.

Prima Categoria Coppa Emilia

Vigolzone-San Lazzaro

Sannazzarese-Sarmatese

Alsenese-Arquatese

Fontanellatese-Borgonovese

Fidenza-Soragna

Pianellese-Junior Drago

San Lorenzo-Ziano

Sporting Fiorenzuola-Lugagnanese

Seconda Categoria Coppa Emilia

BobbioPerino-GossolengoPittolo

Cadeo-Samurai

Pro Villanova-Caorso

Rottofreno-Pontolliese

San Giuseppe-Salicetese

San Polo-Podenzano

Pol.Bieffe-Corte Calcio

Libertas-Virtus Piacenza (ore 19)

Terza Categoria Coppa Coni 2ª giornata

Girone A

Alseno-Pontolliese U21

Atl.Pontolliese-Podenzanese

Riposa: Fulgor Fiorenzuola

Classifica: Podenzanese 3, Pontolliese U21 1, Atletico Pontolliese 1, Fulgor 0, Alseno 0.

Girone B

San Corrado-Vernasca

San Rocco-Vigolo

Riposa: Folgore

Classifica: Vernasca 3, San Corrado 3, Vigolo 0, Folgore 0, San Rocco 0.

Girone C

Gropparello-Travese

Omi Academy-Life in Sport

Riposa: RiverNiviano

Classifica: Gropparello 3, RiverNiviano 3, Travese 1, Omy Academy 0, Life in Sport 0.

Girone D

San Filippo Neri-Gerbido

Sant'Antonio-Bivio Volante (ore 17.30)

Riposa: Primogenita

Classifica: Primogenita 3, Bivio Volante 1 San Filippo Neri 1, Gerbido 0, Sant’Antonio 0.