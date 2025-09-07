Domenica di Coppa per Prima, Seconda e Terza
Alle 15.30 in campo tutte le categorie del calcio piacentino
Redazione Online
|23 secondi fa
Un'azione di Gerbido-Primogenita di domenica scorsa ©Silvia Cornelli
Domenica in campo per tutte le categorie del calcio piacentino (inizio alle 15.30), con Prima, Seconda e Terza alle prese con le rispettive Coppe.
Debutto stagionale per la Prima categoria in Coppa Emilia: spicca il derby Alsenese-Arquatese, mentre sarà la Fontanellatese a mettere alla prova le ambizioni stagionali della Borgonovese.
Prima di Coppa Emilia anche in Seconda: tutti derby (non c'è divisione tra i due gironi), con la curiosità di vedere subito all'opera la corazzata Samurai.
La Terza aveva già inaugurato la Coppa Coni domenica scorsa, oggi i quattro gironi piacentini vivono la seconda giornata: debutto per il "nuovo" Vigolo a San Rocco.
Prima Categoria Coppa Emilia
Vigolzone-San Lazzaro
Sannazzarese-Sarmatese
Alsenese-Arquatese
Fontanellatese-Borgonovese
Fidenza-Soragna
Pianellese-Junior Drago
San Lorenzo-Ziano
Sporting Fiorenzuola-Lugagnanese
Seconda Categoria Coppa Emilia
BobbioPerino-GossolengoPittolo
Cadeo-Samurai
Pro Villanova-Caorso
Rottofreno-Pontolliese
San Giuseppe-Salicetese
San Polo-Podenzano
Pol.Bieffe-Corte Calcio
Libertas-Virtus Piacenza (ore 19)
Terza Categoria Coppa Coni 2ª giornata
Girone A
Alseno-Pontolliese U21
Atl.Pontolliese-Podenzanese
Riposa: Fulgor Fiorenzuola
Classifica: Podenzanese 3, Pontolliese U21 1, Atletico Pontolliese 1, Fulgor 0, Alseno 0.
Girone B
San Corrado-Vernasca
San Rocco-Vigolo
Riposa: Folgore
Classifica: Vernasca 3, San Corrado 3, Vigolo 0, Folgore 0, San Rocco 0.
Girone C
Gropparello-Travese
Omi Academy-Life in Sport
Riposa: RiverNiviano
Classifica: Gropparello 3, RiverNiviano 3, Travese 1, Omy Academy 0, Life in Sport 0.
Girone D
San Filippo Neri-Gerbido
Sant'Antonio-Bivio Volante (ore 17.30)
Riposa: Primogenita
Classifica: Primogenita 3, Bivio Volante 1 San Filippo Neri 1, Gerbido 0, Sant’Antonio 0.