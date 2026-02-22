Domenica per cuori forti in Eccellenza: è il giorno del doppio derby

E' la domenica del doppio derby piacentino in Eccellenza. Il Fiorenzuola, tornato prepotentemente in corsa per il titolo, è atteso al Pavesi dal tosto esame al cospetto della sorpresa Pontenurese, terza forza del torneo di Eccellenza. Una sfida in cui il pronostico pende dalla parte valdardese, ma il cui esito non è così scontato come potrebbe lasciar presupporre storia e blasone delle due società. Rossoneri privi di Michele Scarlata (stagione finita), la squadra di Rizzelli sarà priva di Casali e con il duo Roberi-Yener in forte dubbio. Alla stessa ora, alle 14.30, al Candia, la capolista NIbbiano&Valtidone fa visita alla Bobbiese. I ragazzi di Luca Rastelli non possono concedersi pause in un periodo intenso tra impegni di Coppa Italia e, mercoledì prossimo, per il recupero cruciale con la Vianese. Dal canto suo, la Bobbiese è chiamata a un'impresa titanica che consenitrebbe alla squadra di Bongiorni di ottenere punti insperati per rilanciare la corsa verso la salvezza. Proverà invece ad uscire dalla mini-crisi l'Agazzanese che, al Baldini, riceve l'Atletic Mutina: i granata non vincono da tre giornate e sono schizzati fuori dalla zona playoff.

Domenica importantissima anche in Promozione. Con il ko a sorpresa del Montecchio, sconfitto in casa dal Luzzara, e il turno di riposo del Fornovo, Gotico Garibaldina e Castellana Fontana possono balzare al comando. I biancorossi, a +1 sulla formazione di Ciotola, non dovrebbero incontrare grossi problemi sul campo del Noceto ultimo della classe, mentre è decisamente più impegnati l'impegno dei valtidonesi che, al Soressi, se la vedranno con la Langhiranese che punta a blindare il posizionamento playoff. In coda, impegni esterni per Spes Borgotrebbia (a San Secondo) e Carpaneto Chero in grande spolvero (a Bagnolo in Piano).

