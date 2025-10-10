Domenico Pace premiato come miglior ricevitore

Domenico Pace, il libero di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato premiato dalla Lega Pallavolo per la migliore ricezione della scorsa stagione.

Il premio è stato consegnato al libero biancorosso da Fabio Fistetto, amministratore delegato della Lega Pallavolo, nell’ambito del Festival dello Sport di Trento, dove è stato inoltre presentato l’81° campionato di Superlega che prenderà il via il prossimo 20 ottobre.

«La mia fortuna - ha commentato Pace - è che Castellana Grotte è una piccola città che vive di pallavolo: lì ho iniziato da bambino e sono arrivato in Serie . Sì, ho fatto tanta panchina, sono cresciuto step dopo step, non ho avuto fretta e oggi sono particolarmente emozionato ed orgoglioso per questo riconoscimento. Sono stati giorni davvero indimenticabili, prima la visita al Presidente della Repubblica, adesso questo premio, davvero incredibile. Certamente tutto questo era impensabile qualche mese fa. Adesso il mio pensiero è rivolto solo a fare bene con la maglia della Gas Sales Bluenergy e continuare a crescere».

Domani in campo

Anche Pace sarà in campo domani con i compagni per la terza edizione della Jesi Volley Cup. Assieme ai biancorossi, partecipano Yuasa Battery Grottazzolina, Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova.

In semifinale la Gas Sales Bluenergy affronterà Grottazzolina: inizio gara alle ore 17.30. Domani sono previste le finali.

I ragazzi di coach Dante Bonfintante chiuderanno la preseason mercoledì 16 ottobre al Palabanca con Monza.