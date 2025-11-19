Dominare non basta: un autogol condanna il Piacenza

Il Piacenza dice addio alla Coppa Italia nella maniera più crudele. I biancorossi hanno dominato la Correggese nella sfida degli Ottavi di finale al Garilli, ma sono stati puniti da una delle pochissime sortite offensive dei reggiani, in vantaggio al quarto d'ora del secondo tempo grazie alla deviazione di Putzolu su un innocuo cross di Taparelli.

Prima e dopo il Piace ha tenuto il pallino del gioco, pagando ancora la ormai cronaca sterilità offensiva. E quando, nel finale, i biancorossi sono riusciti a trovare la via della porta, è salito sugli scudi il portiere ospite, con almeno tre parate prodigiose, salvato anche dalla traversa su un tiro di Silva.

Testa inevitabilmente solo al campionato, con la trasferta di domenica in casa della Trevigliese: vittoria obbligatoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, con la Pistoiese capolista sopra di sei punti.

Primo tempo

Piacenza impegnato al Garilli negli Ottavi di Coppa Italia contro la Correggese. Biancorossi senza gli infortunati Martinelli, Mustacchio, Zaffalon e Taugourdeau, con Garnero, D’Agostino e Lordkipanidze in panchina ma non al meglio.

Principali novità in attacco, con Bianchetti mezzapunta a sostegno di Pino e Nicola Trombetta. Al 6' è proprio il classe 2007 a mettere alto dal limite un ottimo servizio di Mazzaglia.

Al 14' pregevole spunto di Arba, che si accentra dalla destra e d'esterno filtra il pallone per Pino, che contrastato da un difensore tira debolmente da favorevole posizione.

Al 19' Putzolu stacca bene su cross di Bianchetti, ma la palla è alta.

Al 21' Bianchetti riceve la sponda di Pino e sfodera un sinistro secco dai 20 metri che Narduzzo respinge con i pugni. Due minuti dopo il destro da lontano di Campagna è fiacco.

Il primo affondo ospite è del 28', con lo spunto di Errichiello che entra in area da sinistra e crossa rasoterra, non trovando alcun compagno pronto alla stoccata. Sugli sviluppi dell'azione, la Correggese va al tiro dal limite con Squarzoni: palla alta.

Nei tre minuti di recupero da segnalare solo un cartellino giallo a Panizzi per il brutto fallo su Arba.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con Silva e Lordkipanidze al posto di Sbardella e Campagna.

Al 7' prima azione degna di nota: Mazzaglia serve Pino in profondità, l'attaccante entra in area, ma prova a servire Bianchetti anziché tirare e l'opportunità sfuma.

Al 14' Arba fallisce dal cuore dell'area un cross pennellato di PIzzi.

Al 15' vantaggio Correggese: Putzolu devia un innocuo cross rasoterra di Taparelli della sinistra, la palla finisce in autogol dopo aver colpito entrambi i pali della porta di Kolgecaj.

Il Piace reagisce subito e Silva colpisce la traversa con un tiro in mischia.

Al 17' Pizzi salva in extremis su Barbuti lanciato a rete, per l'arbitro però e fallo, ma si limita ad ammonire il terzino di casa.

Al 24' Franzini mette Michele Trombetta e D'Agostino per Bianchetti e Nicola Trombetta per cercare il pareggio.

Il Piacenza è stabilmente nella trequarti avversaria, ma non riesce a creare occasioni.

Al 38' Arba raccoglie la respinta su una punizione laterale e di sinistro obbliga Narduzzo alla super parata. Sull'angolo, D'Agostino trova la testa di Pino, ma il portiere respinge d'istinto.

Al 41' altro miracolo di Narduzzo sull'inzuccata di Silva sul primo palo su corner di D'Ago.

Al 45' Pino di testa mette alto l'ennesimo cross del numero 10.

Al 50' una sponda di Trombetta mette Cabri davanti al portiere, che compie l'ultima super parata che significa passaggio del turno per la Correggese.

)

Il tabellino

Piacenza (4-3-3): Kolgecaj; Arba, Cabri, Sbardella (1'st Silva), Pizzi; Campagna (1'st Lordkipanidze), Putzolu (20'st Sollini), Mazzaglia; Bianchetti (24'st D'Agostino), Pino, Nicola Trombetta (24'st Michele Trombetta). A disposizione: Ribero, Garnero, Poledri, Bergamaschi. All.: Franzini.

Correggese (3-5-2): Narduzzo; Piccolo, Carini (43'pt Giorgini), Panizzi; Truzzi (13'st Ghizzardi), Squarzoni, Manuzzi, Ognibene (43'pt Taparelli), Errichiello; D'Angelo Pizzolo (13'st Barbuti), Arrondini (33'st Berni). A disposizione: Martini, Toccaceli, Galli, Calì. All.: Domizzi.

Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo (Andrea Felis di Torino-Alessandro Fragiacomo di Gradisca d'Isonzo).

Rete: 15'st Putzolu (aut.)

Ammoniti: Panizzi (C), Putzolu (P), Pizzi (P), Giorgini (C), Taparelli (C), Manuzzi (C), Cabri (P).