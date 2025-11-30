Dopo 40 anni, il Piace sfida il Sant'Angelo in campionato

Senza Mustacchio, Ciuffo e Martinelli infortunati e con Pino che ieri ha fatto ritorno al Gavorrano (risolto il prestito), il Piacenza oggi alle 14.30 affronta il Sant'Angelo in una sorta di derby che sa di amarcord. Una sfida che, in campionato, manca da 40 anni e che oggi rappresenta uno dei confronti più interessanti del 14esimo turno del girone D di Serie D. I biancorossi sono reduci dal successo sul campo della Trevigliese e puntano ovviamente ad accorciare ulteriormente il gap dalla capolista Pistoiese, distante quattro lunghezze e impegnata nel match di cartello con la Pro Sesto. Formazione iniziale che sembra quella di sette giorni fa, con D'Agostino e Trombetta a comporre la coppia avanzata con il sostegno alle spalle di Campagna. A metà campo, il trio Poledri, Putzolu e Lordkipanidze, mentre nel pacchetto arretrato, con i centrale Silva e Sbardella, dovrebbero partire dal primo istante Cabri e Bertin. Biglietti di ingresso per il Garilli in vendita per i soli residenti nel Piacentino (decisione della Prefettura), gli ospiti tra le loro fila contano su due ex biancorossi, Confalonieri e Dalcerri.

