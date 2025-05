Doppio colpo Pontenurese: arrivano Borges e D’Aniello

Prosegue il parziale rifacimento del look della neopromossa Pontenurese, col diesse Marco Granelli che ha chiuso altri due colpi in entrata importanti: il portiere Jean Marie Borges (97), lo scorso anno al Salso, e l’attaccante Vincenzo D’Aniello (98), a sua volta reduce dalla parentesi alla Castellana Fontana.

Quest’ultima, dopo diversi movimenti in uscita, ha ufficializzato il primo acquisto, di gran qualità, che risponde al nome del centrocampista di stampo offensivo Davide Rossi, ex GoticoGaribaldina e Bobbiese.

Ha cominciato a muoversi per bene anche l’Agazzanese, che, smentendo più di un bisbiglio di radio mercato, ha ufficializzato le conferme di diversi titolarissimi quali il portiere Bertozzi, i difensori Maffezzoli e Reggiani, i centrocampisti Mastrototaro e Mehmetaj nonché gli attaccanti Carella e Vai. Il dg Ghidini ha inoltre portato in granata il giovane centrocampista Carlo Caffarra (04), preso dal Borgo San Donnino.

La Pianellese ha preso il giovane e talentuoso centrocampista Tommaso Travini (05, ex Sarmatese). L’Alsenese ha nel mirino l’attaccante Alessandro Testa (90, Soragna). Lo Ziano del presidente Mirco Valla è ripartito dalle importanti conferme di Casciello, Abdielmi, Chiapparoli, Stefanelli, Baldini e Laazraoui, rinnovando i prestiti dal San Giuseppe di Bosi e Di Maggio. Il successore di Maurizio Cremona sulla panchina del Gropparello risponde al nome di Massimiliano Bricchi, ex San Rocco, San Corrado e che ha fatto la sua buona gavetta negli staff giovanili di Piace ed Agazzanese. Con lui il neo preparatore dei portieri, Michele Fuochi. Organigramma gialloverde confermato con a capo il presidente Sandro Pezzani.

Il San Giuseppe ha annunciato la ristrutturazione del proprio staff tecnico-dirigenziale: «Passo importante - spiegano - che segna un cambio generazionale teso a garantire continuità ed innovazione nel progetto sportivo biancazzurro. Immutata la filosofia centrata sui giovani». A Matteo Colonna il ruolo da dg, Luca Donati è il neo diesse, mentre il confermato mister Mario Gagliardi si avvarrà della collaborazione del vice, Corrado Minali, del preparatore dei portieri Gianluca Conti e del team manager Paolo Nuvolati. Per quel che concerne il settore giovanile rinnovata la fiducia a Gian Luca Narducci in qualità di responsabile dell’attività agonistica e a Fabio Gazzola per quella di base.