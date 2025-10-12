Doppio testa-coda in Prima, il Pro Villanova tenta l'impossibile

Saranno impegnate entrambe in trasferta le due capolista piacentine del girone A di Prima Categoria. La Borgonovese è protagonista del testa-coda con la delusione Sannazzarese, ferma a quota 1 sul fondo della graduatoria; scenario simile per la formazione di Porcari che viaggia alla volta di Fidenza dove sfiderà i bianconeri, partiti con velleità di vittoria finale e ora penultima a quota due punti. Molto interessante il confronto del Siboni tra San Lazzaro e Sporting Firoenzuola.

Tocca alla Pro Villanova, nel girone A di Seconda Categoria, il tentativo di fermare la corazzata Polisportiva Samurai. Spera nell'impresa la Virtus Piacenza, seconda, che ospita il Podenzano nel big match di giornata. Nel girone B, dopo il pareggio senza gol di ieri del Cadeo con il Levante, il Corte può ambire ai tre punti nel match con il San Leo, ultimo della classe in compagnia del Sant'Ilario che è rivale dell'altra piacentina, la Salicetese.

Per chiudere, in Terza, nel girone A, confronto attesissimo tra l'ex capolista San Rocco e l'attuale battistrada Santanonio con il Bivio spettatore interessato, ma chiamato a sua volta a un confronto per nulla semplice sul campo della Travese. Nel girone B, dopo il crollo del Vigolo con l'Omi (entrambe ora sono al comando), è il Gropparello a sognare l'aggancio al duo di testa: sulla strada dei gialloverdi, la Fulgor Fiorenzuola di Burgazzi.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

