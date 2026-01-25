Due derby playoff in Prima, finale di Coppa Coni

In Prima categoria, occhi principalmente puntati sul campo di Alseno, teatro del derby tra la rigenerata squadra di Millesi ed il sorprendente Junior Drago di Brusi, poi sul derby valdardese ad alta quota tra Arquatese e Sporting, nonché sulle sfide interne che attendono Lugagnanese e Borgonovese, rispettivamente opposte a Fidenza e Fontanellatese.

Nel girone A di Seconda tocca al Caorso tentare l’impresa contro la sempre vincente Polisportiva Samurai, nel B Cadeo chiamato al riscatto nel match casalingo col pericolante Sant’Ilario.

Finale Coppa Coni

A Vigolzone, inoltre, c’è la finale della Coppa provinciale Coni tra il Vigolo di Quagliaroli ed il Vernasca di Mastrogiacomo (già finalista in altre tre occasioni, di cui una vittoriosa), con soluzione ai rigori in caso di parità al 90’ e con qualificazione alla fase regionale per la squadra vincente.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

