Due derby playoff in Prima, finale di Coppa Coni
I risultati di Prima, Seconda e Terza categoria
Redazione Online
|3 ore fa
Un'azione di Pianellese-Ziano
In Prima categoria, occhi principalmente puntati sul campo di Alseno, teatro del derby tra la rigenerata squadra di Millesi ed il sorprendente Junior Drago di Brusi, poi sul derby valdardese ad alta quota tra Arquatese e Sporting, nonché sulle sfide interne che attendono Lugagnanese e Borgonovese, rispettivamente opposte a Fidenza e Fontanellatese.
Nel girone A di Seconda tocca al Caorso tentare l’impresa contro la sempre vincente Polisportiva Samurai, nel B Cadeo chiamato al riscatto nel match casalingo col pericolante Sant’Ilario.
Finale Coppa Coni
A Vigolzone, inoltre, c’è la finale della Coppa provinciale Coni tra il Vigolo di Quagliaroli ed il Vernasca di Mastrogiacomo (già finalista in altre tre occasioni, di cui una vittoriosa), con soluzione ai rigori in caso di parità al 90’ e con qualificazione alla fase regionale per la squadra vincente.
